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Сегодня, 19:52

Индзаги — о матче с «Сассуоло»: «Мы видели «Интер», у которого было огромное желание победить»

Мария Гусева

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Сассуоло» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата Италии.

«Мы видели «Интер», у которого было огромное желание победить, мы смогли преодолеть физическую и умственную усталость. Эта победа подняла наш боевой дух. Мы должны продолжать двигаться вперед», — цитирует DAZN Индзаги.

«Интер» набрал 15 очков и поднялся на промежуточное седьмое место в турнирной таблице. «Сассуоло» занимает 9-ю строчку (12 очков).

В следующем туре «Интер» сыграет против «Салернитаны» 16 октября.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Сассуоло
Симоне Индзаги
серия А
0
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