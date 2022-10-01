1 октября, 22:19
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Ромы» (1:2) в матче 8-го тура чемпионата Италии.
«Мы очень разочарованы, и такая реакция нормальна. Мы провели лучший матч в сезоне. К сожалению, потерпели поражение. Нам нужно работать над деталями. У голкипера было не очень много работы, но команда проиграла. Приложенных нами усилий было мало. Команда проявляла себя и создавала моменты, но не смогла победить. Мне жаль, что мы не смогли порадовать болельщиков», — цитирует Dazn Индзаги.
После восьми туров «Интер» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 12 очков. В следующем туре черно-синие сыграют с «Сассуоло» 8 октября.
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Основные источники исследования