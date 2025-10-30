Киву — о молодых игроках: «Нужно быть осторожным с тем, как и с кем их выводить на поле»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву поделился мнением о предоставлении игрового времени молодым игрокам.

«Награждать молодых игроков игровым временем — это правильно, но нужно быть осторожным с тем, как и с кем их выводить на поле. Для нас это проще, потому что у нас есть команда, которая оказывает им значительную поддержку не только во время матчей, но и на тренировках, где они стремятся повысить свой уровень», — сказал румынский тренер на пресс-конференции.

В матче 9-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (3:0) один из голов «Интера» забил 22-летний хорватский полузащитник Петар Сучич.