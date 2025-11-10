Видео
10 ноября, 03:31

Киву: «Матч с «Лацио» был седьмым за 18 дней, но игроки находят силы доминировать»

Павел Лопатко

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу над «Лацио» (2:0) в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии.

«Нам понравился подход и стремление контролировать игру, хотя противник в любой момент мог нанести удар. Мы поняли задачу и хорошо с ней справились. Нелегко поддерживать такой настрой, играя каждые три дня. Но все вносят свой вклад, ротация дает отдых, что и позволяет нам так действовать. Это был седьмой матч за 18 дней, но игроки находят силы доминировать», — цитирует румынского специалиста DAZN.

Футболисты &laquo;ПСЖ&raquo;.«Барселона» приблизилась к «Реалу», валидольная победа «ПСЖ», «Интер» — первый в Италии

«Интер» (24 очка после 11 матчей) лидирует в турнирной таблице Серии А.

1

  • zg

    А если еще вспомнить,что Интер был участник КЧМ этим летом!

    10.11.2025

