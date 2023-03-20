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Италия

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Индзаги недоволен засчитанным голом «Ювентуса» после игры рукой Рабьо

Руслан Минаев
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги недоволен действиями арбитров после поражения «Ювентусу» (0:1) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

Единственный гол на 23-й минуте забил Филип Костич. Серб отличился после передачи Адриена Рабьо, которому мяч угодил в руку в начале эпизода. Впрочем, арбитр после просмотра видеоповтора решил не фиксировать нарушение правил.

«Мы пропустили гол при неприемлемых в эпоху ВАР обстоятельствах. Тем более неприемлемо и неуважительно слышать от них, что не было четкой картинки. Нам обидно, и мы просим уважения.

Мне как тренеру тяжело говорить об игре после такого. Я видел 20 разных кадров, показывающих, что игра рукой была. Я слышал мнение профессионала [судейского эксперта], но не могу его принять», — сказал тренер после игры.

После этого матча «Ювентус» с 41 очком занимает седьмое место в турнирной таблице, «Интер» с 50 очками — на третьей строчке.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
Симоне Индзаги
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