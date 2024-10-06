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Индзаги: «Интер» заслуженно выиграл все три матча после проигранного дерби»

Алина Савинова
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Торино» в домашнем матче 7-го тура чемпионата Италии (3:2).

«Мы одержали три победы подряд после проигранного дерби. Я ничего не могу сказать команде. Мы заслуженно выиграли все три матча. Мы должны совершенствоваться в определенных аспектах, каждая ошибка дорого нам обходится. Мы все знаем, что должны продолжать работать в том же духе», — заявил Индзаги.

«Интер» одержал третью победу подряд во всех турнирах. Команда Индзаги набрала 14 оков и вышла на второе место в серии А.

20 октября «Интер» отправится в гости к «Роме». Матч начнется в 21.45 по московскому времени.

 

 

Источник: gianlucadimarzio.com
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Торино
Симоне Индзаги
Серия А

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