Индзаги: «Интер» заслуженно выиграл все три матча после проигранного дерби»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Торино» в домашнем матче 7-го тура чемпионата Италии (3:2).

«Мы одержали три победы подряд после проигранного дерби. Я ничего не могу сказать команде. Мы заслуженно выиграли все три матча. Мы должны совершенствоваться в определенных аспектах, каждая ошибка дорого нам обходится. Мы все знаем, что должны продолжать работать в том же духе», — заявил Индзаги.

«Интер» одержал третью победу подряд во всех турнирах. Команда Индзаги набрала 14 оков и вышла на второе место в серии А.

20 октября «Интер» отправится в гости к «Роме». Матч начнется в 21.45 по московскому времени.