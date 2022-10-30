Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Сампдорией» (3:0) в матче 12-го тура серии А.

«Команда в хорошей форме, чувствует уверенность в своих силах, побеждает убедительно. Нужно продолжать в том же духе. Мы видели, что в серии А никто притормаживать не собирается. Однако мы провели почти идеальный октябрь. Я наслаждаюсь игрой этой команды. Мы поддерживаем структуру, знаем, что надо делать на поле, при этом возвращаются травмированные игроки. Когда у тренера есть выбор, это всегда плюс. Впереди нас ждут непростые матчи, но еще только начало сезона. Впереди у нас «Бавария» — нужно будет сыграть сильно», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.

«Интер» набрал 24 очка и поднялся на пятое место в чемпионате Италии. «Сампдория» с 6 очками — на 18-й строчке.