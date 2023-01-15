Индзаги считает, что «Интер» выглядел солидно в матче с «Вероной»

Сегодня, 08:16
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Вероной» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Италии. Единственный гол на третьей минуте забил форвард хозяев Лаутаро Мартинес.
«Во вторник мы играли 120 минут, но команда сохранила тонус. Мы забили быстрый гол и, несмотря на небольшое напряжение в концовке, выглядели солидно и не теряли концентрацию, не позволив «Вероне» доставить нам особых хлопот, хотя соперник на это способен.
Мы должны идти от матча к матчу и надеяться, что все игроки вернутся в строй и у нас будет больше выбора», — сказал Индзаги после матча.
«Интер» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 37 очками в 18 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования