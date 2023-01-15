Индзаги считает, что «Интер» выглядел солидно в матче с «Вероной»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Вероной» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Италии. Единственный гол на третьей минуте забил форвард хозяев Лаутаро Мартинес.

«Во вторник мы играли 120 минут, но команда сохранила тонус. Мы забили быстрый гол и, несмотря на небольшое напряжение в концовке, выглядели солидно и не теряли концентрацию, не позволив «Вероне» доставить нам особых хлопот, хотя соперник на это способен.

Мы должны идти от матча к матчу и надеяться, что все игроки вернутся в строй и у нас будет больше выбора», — сказал Индзаги после матча.

«Интер» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 37 очками в 18 матчах.