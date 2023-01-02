Манчини: «У «Ювентуса» было много травм, но к счастью для нас, они дали место молодым игрокам»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результаты «Ювентуса» в текущем сезоне.

«Я видел, когда они играли хорошо, и видел матчи, где они играли чуть хуже. Но у «Ювентуса» было много травм. К счастью для нас, они дали место молодым игрокам, у которых есть будущее в сборной. Проблемы в клубе? Руководство «Ювентуса» всегда хорошо защищало команду», — приводит слова Манчини La Gazetta dello Sport.

«Ювентус» набрал 31 очко в 15 матчах чемпионата Италии и занимает в турнирной таблице третье место. Команда отстает от лидирующего «Наполи» на 10 очков.

Следующий матч «Ювентуса» состоится 4 января на выезде против «Кремонезе».