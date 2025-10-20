Фабрегас после победы «Ювентусом»: «Сегодня главное слово — гордость»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал победу над «Ювентусом» (2:0) в домашнем матче 7-го тура Серии А.

«Сегодня главное слово — гордость. Мы еще раз показали, что когда мы едины, когда мы разделяем одни и те же устремления, мы становимся силой, с которой нужно считаться», — цитирует испанского специалиста Footboom.

«Комо» продлил свою серию без поражений в чемпионате Италии до пяти матчей. Команда занимает шестое место в турнирной таблице (12 очков после семи игр).