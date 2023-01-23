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Италия

Сегодня, 16:53

Сарри о матче против «Милана»: «Игра предлагает нам прекрасную возможность, и мы должны ею воспользоваться»

Сарри поделился ожиданиями от матча против «Милана»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от ближайшего матча 19-го тура чемпионата Италии против «Милана».

«Прежде всего, нам не стоит относиться к матчу поверхностно — ведь мы имеем дело с чемпионом Италии. Они всегда создавали нам трудности, мы не можем думать, что их не будет.

[«Милан»] будет более мотивирован, чем обычно. Матч предлагает нам прекрасную возможность, и мы должны ею воспользоваться», — сказал Сарри перед игрой.

Матч «Лацио — «Милан» состоится 24 января. Начало — в 22.45.

ФК Лацио
ФК Милан
Маурицио Сарри
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