Сарри раскритиковал судейство в матче с «Торино»: «Кто-нибудь остановите этого арбитра»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри остался недоволен судейством в матче 31-го тура серии А с «Торино» (0:1).

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Герсини.

«Я должен поблагодарить игроков за то, что при таком судействе они не потеряли голову. Можно было получить пару удалений. Гол забили после фола, не зафиксированного судьей, потом не дали пенальти на Хюсае. Надеюсь, кто-нибудь уже остановит этого арбитра, потому что пора», — сказал Сарри после матча.

«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице серии А, набрав 61 очко. «Ювентус» — третий с 59 очками. У туринцев остался один матч в запасе.