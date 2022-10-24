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Сарри: «Победа над «Аталантой» доставляет нам огромную радость»

Мария Гусева

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Аталантой» (2:0) в матче 11-го тура серии А.

«Команда провела хорошую игру. Соперники почти не создали опасных моментов, это большая наша заслуга. Мы довольны, настраивались на «Аталанту» и знали, что будет сложно. Это победа, которая доставляет нам огромную радость», — цитирует DAZN Сарри.

«Лацио» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 24 очками. «Аталанта» с 24 очками в 11 встречах идет на четвертой строчке, уступая римлянам по дополнительным показателям.

Футбол
ФК Аталанта
ФК Лацио
Маурицио Сарри
серия А
0
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