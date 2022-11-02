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Италия

Сегодня, 12:44

Клопп — о Кварацхелии: «Он хороший футболист, против него действительно сложно играть»

Клопп поделился мнением о нападающем Кварацхелии
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Он хороший игрок, он мне нравится. Против него действительно сложно играть. Очень быстрый. Когда у него есть преимущество первого движения, он сразу же убегает. У него хорошая скорость, он дерзкий. Сейчас он в ударе», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.

Вчера в матче последнего тура группового турнира Лиги чемпионов «Наполи» проиграл «Ливерпулю» (0:2). Эти команды заняли первое и второе места в группе A соответственно и вышли в плей-офф турнира.

В этом сезоне Кварацхелия сыграл за «Наполи» 17 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1587732998996230145?s=20&t=eQLOMW4iXQhgR1vhlQ5vdg

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25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
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Ливерпуль 2
Наполи 0
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1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
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Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

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1.47
Хвича Кварацхелия
ФК Ливерпуль
ФК Наполи
Юрген Клопп
0
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