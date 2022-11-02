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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
«Он хороший игрок, он мне нравится. Против него действительно сложно играть. Очень быстрый. Когда у него есть преимущество первого движения, он сразу же убегает. У него хорошая скорость, он дерзкий. Сейчас он в ударе», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.
Вчера в матче последнего тура группового турнира Лиги чемпионов «Наполи» проиграл «Ливерпулю» (0:2). Эти команды заняли первое и второе места в группе A соответственно и вышли в плей-офф турнира.
В этом сезоне Кварацхелия сыграл за «Наполи» 17 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.
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Основные источники исследования