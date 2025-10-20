Аллегри — о победе над «Фиорентиной»: «Я могу только сказать, что команда играла хорошо»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Фиорентиной» (2:1) в матче 7-го тура Серии А.

«Я могу только сказать, что команда играла хорошо. До их гола, я не думаю, что у «Фиорентины» был хоть один шанс, в то время как у нас была пара моментов с Томори и Павловичем после розыгрыша штрафных, плюс опасный навес Атекаме. Мы хорошо отреагировали на отставание, и команда до конца боролась за победу.

Первое место в таблице? Мы не посылаем никаких сообщений. Это была победа, нам нужно набрать гораздо больше очков, чтобы достичь нашей цели на сезон», — сказал итальянский специалист на пресс-конференции.

«Милан» (16 очков) возглавил таблицу Серии А, обойдя «Интер» (15), «Наполи» (15) и «Рому» (15).