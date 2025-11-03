Аллегри: «Первые 35 минут «Рома» абсолютно заслуженно лидировала»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Ромой» (1:0) в домашнем матче 10-го тура чемпионата Италии.

«Первые 35 минут «Рома» абсолютно заслуженно лидировала, так как мы делали все, что только можно было сделать неправильно. Это также было связано с сильным давлением, которое оказывала на нас «Рома». Как только мы вышли вперед, нам стало легче играть и в обороне, и мы смогли перейти к полузащите из четырех человек.

Мы вышли с правильным настроем на второй тайм и имели шансы удвоить наше преимущество, затем, конечно, соперники пытались создать хорошие голевые моменты.

Я думаю, что наши проблемы в прошлом, как это ни парадоксально, были связаны со вторым таймом, в то время как сегодня мы играли неплохо с четырьмя полузащитниками, оказывая давление на «Рому» и максимально используя пространство, когда соперники оголяли его», — цитирует итальянского тренера DAZN.

«Милан» занимает третье место в таблице чемпионата Италии (21 очко после 10 матчей).