Фонсека: «Милану» нужно восстановить утраченные позиции»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Венецией» (4:0) в 4-м туре серии А.

«Наш сезон уже начался четыре тура назад, мы потеряли очки и теперь нужно восстанавливать утраченные позиции, но было важно победить и победить так. Это придает игрокам уверенность для дальнейшего роста.

Мы можем говорить о тактике и технике, но энергия и настрой очень важны для команды, которая хочет играть в такой футбол. Работа на поле была важной, но не менее важными были и просмотр видео, и обсуждения в раздевалке — все это имеет значение», — сказал Фонсека после игры.

«Милан» одержал первую победу в текущем сезоне. Команда Паулу Фонсеки с 5 очками поднялась на восьмое место в серии А.