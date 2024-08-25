Фонсека: «У «Милана» проблемы с отношением, энергией и желанием защищаться как команда»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Пармы» (1:2) в матче 2-го тура серии А.

«Трудно понять игру «Милана», учитывая, что мы хорошо подготовились. Должен сказать, что основная ответственность за то, что происходит с этой командой, лежит на мне. Я беру на себя ответственность и не хочу прятаться от этого. Однако для меня очевидно, что есть коллективная проблема, когда дело доходит до защиты и агрессии. У этой команды есть проблемы. Когда мы возвращались на свои позиции, мы были пассивны. Есть много вещей. На мой взгляд, это проблемы с отношением, энергией и желанием защищаться как команда», — приводит слова Фонсеки Football Italia.

«Милан» в двух турах набрал 1 очко и занимает 15-е место в турнирной таблице серии А. 31 августа команда сыграет с «Лацио».