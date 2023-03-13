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Италия

Сегодня, 06:39

Пиоли — о матче с «Салернитаной»: «Мы столкнемся с командой, которая быстра в контратаке и надежна в защите»

Мария Гусева
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны».

«Мы понимаем, что должны сосредоточиться на чемпионате со всем вниманием и решимостью, — цитирует пресс-служба клуба Пиоли. — Нам нужно найти последовательность, которой нам до сих пор не хватало. Мы столкнемся с командой, которая быстра в контратаке и надежна в защите. Мы хорошо готовы физически, умственно и тактически. Мы должны стать лучшим «Миланом», потому что это важный матч».

«Милан» занимает 4-е место в турнирной таблице серии А, набрав 47 очков. «Салернитана» располагается на 16-й строчке — 25 очков.

Матч «Милан» — «Салернитана» пройдет сегодня, 13 марта. Начало — 22.45 мск.

Футбол
ФК Милан
ФК Салернитана
Стефано Пиоли
серия А
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