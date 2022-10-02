Пиоли о матче «Милана» с «Эмполи»: «Мы должны были забивать раньше. Это победа духа»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу команды над «Эмполи» (3:1) в матче 8-го тура чемпионата Италии.

«Россонери» открыли счет на 79-й минуте, однако пропустили ответный мяч на 90+1-й минуте. Несмотря на это, «Милан» вырвал победу благодаря голам на 90+3-й и 90+6-й минутах.

«Это был очень странный, но интенсивный матч. Мы должны были забивать раньше, но упустили нить игры из-за травм. Несмотря на это, мы смогли все исправить. Это была победа духа. Это командная победа, но «Милан» всегда так выигрывает. Мы хотим расти вместе и добиваться успехов вместе», — приводит Football Italia слова Пиоли.

«Милан» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем туре команда примет на своем поле «Ювентус», матч состоится 8 октября.