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Италия

Сегодня, 09:28

Пиоли — о поражении от «Интера»: «Если бы мы показали свой привычный футбол, проблем было бы больше»

Мария Гусева
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в матче 21-го тура чемпионата Италии.

«Конечно, мы хотели надежнее сыграть в обороне. Мы защищались неплохо, но должны были лучше обращаться с мячом. К сожалению, мы снова оказались не готовы к розыгрышу стандарта, а в целом как команда мы сработали хорошо. Мы недостаточно атаковали в первом тайме, но исправились после перерыва. Я уверен, что если бы мы показали свой привычный футбол, то проблем было бы больше. В чем-то мы себя ограничили, но сыграли надежнее. В будущем это может помочь, но нам нужно действовать агрессивнее и больше атаковать. Это не значит, что мы перечеркиваем всю проделанную ранее работу. Просто мы понимаем, что бывают ситуации, когда стоит изменить подход», — цитирует Dazn Пиоли.

«Милан» продлил серию без побед в серии А до пяти матчей и с 38 очками расположился на шестом месте в турнирной таблице. «Интер» с 43 очками идет на второй строчке, отставая от лидирующего «Наполи» на 13 очков.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Стефано Пиоли
серия А
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