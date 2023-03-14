Пиоли: «Леау очень хорошо показывает себя на тренировках, но не в игре»

Сегодня, 08:46
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался об игре нападающего Рафаэля Леау.
«Я всегда буду поддерживать своих игроков, независимо от того, идут дела хорошо или плохо. Странная ситуация у Леау. На тренировках он очень хорошо себя показывает, много и очень активно двигается, но во время матчей этого не видно. Он должен найти золотую середину», — цитирует журналист Альфредо Педулла Пиоли.
Леау выступает за «Милан» с 2019 года. Контракт 23-летнего португальца с клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Леау провел 34 матча во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 10 результативных передач.