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Италия

Сегодня, 23:33

Пиоли: «Милан» должен верить в свою способность догнать «Наполи» в турнирной таблице»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил шансы своей команды в борьбе за чемпионство.

«Милан» должен верить в себя, в свою способность догнать «Наполи» в турнирной таблице и выиграть серию А. В прошлом сезоне наши шансы на скудетто оценивались очень невысоко, но мы верили в успех, за что и были вознаграждены», — приводит слова Пиоли TMW.

«Наполи» под руководством Лучано Спаллетти ушtл в 8-очковый отрыв после 15 туров.

4 января «Милан» сыграет против «Салернитаны», а «Наполи» в этот же день отправится в гости к «Интеру».

ФК Милан
ФК Наполи
Стефано Пиоли
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