Пиоли: «Милан» должен верить в свою способность догнать «Наполи» в турнирной таблице»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил шансы своей команды в борьбе за чемпионство.

«Милан» должен верить в себя, в свою способность догнать «Наполи» в турнирной таблице и выиграть серию А. В прошлом сезоне наши шансы на скудетто оценивались очень невысоко, но мы верили в успех, за что и были вознаграждены», — приводит слова Пиоли TMW.

«Наполи» под руководством Лучано Спаллетти ушtл в 8-очковый отрыв после 15 туров.

4 января «Милан» сыграет против «Салернитаны», а «Наполи» в этот же день отправится в гости к «Интеру».