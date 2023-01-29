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Италия

Сегодня, 18:21

Пиоли: «Наше скудетто в этом сезоне — это место в Лиге чемпионов»

Иван Шитик
Корреспондент
Стефано Пиоли.
Фото Reuters
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Сассуоло» со счетом 2:5 в матче 20-го тура чемпионата Италии.

«Я чувствую разочарование, но на разочаровании мы далеко не уедем. Недавние результаты показывают, что у нас проблемы.

Наше скудетто в этом сезоне — это место в Лиге чемпионов. Это наша цель.

Мы не похожи на ту команду, которой мы были еще три недели назад. После того, как мы не смогли обыграть «Рому», ведя 2:0, мы перестали играть так, как раньше», — приводит слова тренера Football Italia.

«Милан» потерпел третье разгромное поражение подряд. В предыдущем туре «россонери» были разгромлены «Лацио» (0:4), а 18 января клуб проиграл «Интеру» (0:3) в Суперкубке Италии.

ФК Милан
ФК Сассуоло
Стефано Пиоли
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