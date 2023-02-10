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Италия

Сегодня, 11:17

Пиоли перед матчем с «Торино»: «Мы верим в Тэтэрушану»

Пиоли прокомментировал предстоящий матч против «Торино»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал предстоящий матч против Торино в 22-м туре чемпионата Италии.

«Торино» — тяжелая команда, она создаст нам трудности, прессингуя по всему полю. Нам нужно будет двигаться больше, чем в других матчах.

Мы верим в Тэтэрушану и думаю, что Меньян тоже скоро вернется. Его восстановление проходит хорошо, он возобновил работу на поле", — сказал Пиоли на пресс-конференции.

«Милан» на своем поле примет «Торино» 10 февраля. Начало — в 22.45 мск.

ФК Милан
ФК Торино
Стефано Пиоли
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