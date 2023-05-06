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Италия

Сегодня, 19:30

Пиоли: «Надеюсь, что у Леау ничего серьезного, и он сыграет против «Интера»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о состоянии форварда Рафаэла Леау, который получил травму в матче 34-го тура серии А против «Лацио» (2:0).

Он был заменен на 11-й минуте.

«Он улыбался и чувствовал себя хорошо, надеюсь, завтра он придет на тренировочную площадку в хорошем самочувствии. Я доверяю ему. Он остановился, потому что что-то почувствовал, надеюсь, он вовремя остановился, посмотрим завтра. Надеюсь, ничего серьезного, и он сыграет в среду», — приводит слова Пиоли Football Italia.

В среду «россонери» встретятся с «Интером» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Футбол
ФК Лацио
ФК Милан
Стефано Пиоли
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