Тренер «Монцы» Палладино: «Матч против «Ювентуса» войдет в историю нашей команды»

Главный тренер «Монцы» Раффаэле Палладино прокомментировал победу над «Ювентусом» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата Италии.

«Очень эмоциональный день, красивая победа. Приятно было услышать комплименты от Аллегри. Я уверен, что этот матч войдет в историю «Монцы», — приводит слова Палладино JuveNews.

«Монца» во второй раз в сезоне обыграла «Ювентус» в чемпионате Италии.

Туринский клуб занимает 13-е место после санкций, которые были наложены на команду за финансовые махинации. У «Юве» 23 очка за 20 матчей.

«Монца» располагается на 11-й строчке с 25 баллами за 20 встреч.