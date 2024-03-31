Главный тренер «Наполи» Кальцона: «У нас все меньше шансов попасть в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона прокомментировал поражение от «Аталанты» (0:3) в матче 30-го тура серии А.

«У нас есть положительные качества сильной команды, но есть и недостатки. Мы уязвимы, и это нехорошо. У нас все меньше шансов попасть в Лигу чемпионов, но мы должны продолжать смотреть вперед и совершенствоваться. Проблема не в оборонительной линии, вся команда испытывает трудности. Все знают о проблемах «Наполи». Сменилось три тренера и много игроков. Это огромная разница по сравнению с прошлым сезоном, но, к сожалению, мы ничего не можем с этим поделать», — приводит слова тренера Football Italia.

«Наполи» с 45 очками занимает восьмое место в турнирной таблице серии А. 7 апреля команда сыграет против «Монцы». Команда отстает от занимающей четвертое место «Болоньи» на 9 очков, но у красно-синих есть игра в запасе.