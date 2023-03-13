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Италия

Сегодня, 11:38

Спаллетти назвал Ким Мин Джэ лучшим центральном защитником в мире

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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал игру защитника неаполитанцев Ким Мин Джэ.

«Ким Мин Джэ сейчас лучший центральный защитник в мире. Ким делает не менее 20 невероятных вещей за игру. Когда он начинает разбег с мячом у ног, он может довести его до штрафной площади соперника ровно за 5 секунд!» — цитирует Спаллетти журналист Фабрицио Романо.

26-летний кореец выступает за «Наполи» с лета прошлого года, когда неаполитанцы отдали за него «Фенербахче» около 18 миллионов евро. В текущем сезоне защитник сыграл 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал один ассист.

ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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