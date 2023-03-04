Спаллетти о матче с «Лацио»: «В этой игре мы принимали худшие решения в сезоне. Нам просто не хватило качества»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Лацио» (0:1) в 25-м туре чемпионата Италии.

«Просто не хватило качества. Мы делали передачи самым беспорядочным образом, мы торопились перемещаться по флангам, где мы могли двигаться лучше.

У нас было 3-4 шанса удачно сместиться в центр, но нам не хватило терпения и мы не сделали достаточно, чтобы освободить наших полузащитников. Ведь середина поля была ключевой в этой игре для обеих команд.

Как я и ожидал, «Лацио» часто будет действовать от обороны, но в этой игре мы принимали самые худшие решения в сезоне. Что я увидел положительного, так это голод, решимость, я не видел высокомерия и самонадеянности", — цитирует Спаллетти DAZN.

Для неаполитанцев это поражение стало вторым в сезоне. Команда лидирует в чемпионате с 65 очками. «Лацио» обошел «Интер» и «Милан», поднявшись на второе место — 48 очков.