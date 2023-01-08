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Италия

8 января, 23:44

Спаллетти остался доволен игрой «Наполи» в матче с «Сампдорией»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти оценил игру команды в матче 17-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:0).

«Эта игра могла сложиться крайне тяжело для нас, если бы игроки не проявили хладнокровие. Я увидел в исполнении команды зрелую игру с холодной головой и уверенностью в положительном результате», — цитирует тренера Football Italia.

«Наполи», набравший 44 очка, занимает первое место в турнирной таблице. «Сампдория» с девятью баллами располагается на 18-й строчке.

В следующем туре команда Спаллетти примет на своtм поле «Ювентус», который выиграл восемь предыдущих матчей в cерии А.

ФК Наполи
ФК Сампдория
Лучано Спаллетти
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