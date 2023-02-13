0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 06:20

Спаллетти о победе над «Кремонезе»: «Игроки «Наполи» готовы уничтожить себя ради результата»

Спаллетти прокомментировал победу «Наполи» над «Кремонезе»
Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Кремонезе» (3:0) в 22-м туре чемпионате Италии.

«Наш город и эти фанаты держат нас в напряжении, потому что все чувствуют желание победить. Возможно, мы чувствовали это слишком сильно в первом тайме, так как было некоторое напряжение, мы не передавали мяч так, как обычно, и Кремонезе использовали свою тактику с этими очень широко расположенными крайними защитниками, чтобы заставить нас расходовать энергию. преследовать их и защищать.

После перерыва было намного лучше, передача стала более качественной, спокойной и организованной.

[У игроков «Наполи»] чувствуется полная самоотдача, у нас есть хорошие ребята, а также отличные профессионалы, они все готовы выложиться по полной, чтобы помочь команде. Они готовы уничтожить себя на поле, чтобы получить результат, потому что результат имеет значение», — сказал Спаллетти DAZN.

«Наполи» с 59 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущего на второй строчке «Интер» на 16 очков. «Кремонезе» с 8 очками — на последнем месте.

ФК Кремонезе
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Марокканский теннисист сыграл 135 договорных матчей. Это пока рекорд
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
В Турции задержали 15 подозреваемых в подготовке терактов у консульств
Американские военные сбили воздушный объект над озером Гурон
Планирование за горизонт: РСЗО «Торнадо-Г» получила сверхдальние ракеты
Скончался режиссер Вадим Абдрашитов в возрасте 78 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Чемпионат Италии: «Милан» обыграл «Торино», «Сампдория» — «Интер» и другие матчи 22-го тура

У «Наполи» 59 очков после 22 туров серии А — больше набирали только две команды в истории чемпионата