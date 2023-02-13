Спаллетти о победе над «Кремонезе»: «Игроки «Наполи» готовы уничтожить себя ради результата»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Кремонезе» (3:0) в 22-м туре чемпионате Италии.

«Наш город и эти фанаты держат нас в напряжении, потому что все чувствуют желание победить. Возможно, мы чувствовали это слишком сильно в первом тайме, так как было некоторое напряжение, мы не передавали мяч так, как обычно, и Кремонезе использовали свою тактику с этими очень широко расположенными крайними защитниками, чтобы заставить нас расходовать энергию. преследовать их и защищать.

После перерыва было намного лучше, передача стала более качественной, спокойной и организованной.

[У игроков «Наполи»] чувствуется полная самоотдача, у нас есть хорошие ребята, а также отличные профессионалы, они все готовы выложиться по полной, чтобы помочь команде. Они готовы уничтожить себя на поле, чтобы получить результат, потому что результат имеет значение», — сказал Спаллетти DAZN.

«Наполи» с 59 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущего на второй строчке «Интер» на 16 очков. «Кремонезе» с 8 очками — на последнем месте.