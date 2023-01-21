Спаллетти о победе над «Салернитаной»: «На такие матчи могут влиять различные психологические аспекты»

Сегодня, 23:08
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Салернитаной» (2:0) в матче 19-го тура серии А.
«На такие матчи могут влиять различные психологические аспекты, но прежде всего нужно играть в хороший футбол. Важен темп, все дело в нем. В первом тайме мы, как правило, толпились посреди поля и рисковали быть пойманными на контратаках, но нам удалось забить два гола и переломить игру в свою сторону», — приводит слова Спаллетти Pazzi Di Fanta.
Также 63-летний тренер высказался о шансах команды на скудетто в этом сезоне.
«Мы знаем, что у нас есть беспрецедентная возможность, и мы должны вести себя соответствующим образом. Наше отношение должно заключаться в том, чтобы не упускать возможности, которые у нас есть, по-прежнему играть в свой футбол, оставаясь скромными и профессиональными», — сказал Спаллетти.
«Наполи» с 50 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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