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Италия

Сегодня, 23:08

Спаллетти о победе над «Салернитаной»: «На такие матчи могут влиять различные психологические аспекты»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Салернитаной» (2:0) в матче 19-го тура серии А.

«На такие матчи могут влиять различные психологические аспекты, но прежде всего нужно играть в хороший футбол. Важен темп, все дело в нем. В первом тайме мы, как правило, толпились посреди поля и рисковали быть пойманными на контратаках, но нам удалось забить два гола и переломить игру в свою сторону», — приводит слова Спаллетти Pazzi Di Fanta.

Также 63-летний тренер высказался о шансах команды на скудетто в этом сезоне.

«Мы знаем, что у нас есть беспрецедентная возможность, и мы должны вести себя соответствующим образом. Наше отношение должно заключаться в том, чтобы не упускать возможности, которые у нас есть, по-прежнему играть в свой футбол, оставаясь скромными и профессиональными», — сказал Спаллетти.

«Наполи» с 50 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
ФК Наполи
ФК Салернитана
Лучано Спаллетти
0
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