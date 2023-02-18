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Италия

Сегодня, 06:24

Спаллетти после победы над «Сассуоло»: «Мы превзошли наши последние матчи, когда у нас было меньше качества в игре»

Спаллетти прокомментировал победу над «Сассуоло»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Сассуоло» (2:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

«В последних нескольких играх мы побеждали, но качества была меньше. Но сегодня, владея мячом, управляя фазами [игры], буду командой во всех смыслах, я чувствовал, что мы превосходим наши последние игры.

[«Сассуоло»] очень хорошо атаковал, их игроки могут перехватывать мяч. Для них это отличная игра с точки зрения общего анализа. [В свою очередь] мы должны оставаться очень спокойными. И хорошо делать то, что умеем», — сказал Спаллетти после матча.

«Наполи» набрал 62 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице серии А. «Сассуоло» идет на 15-м месте — 24 очка.

ФК Наполи
ФК Сассуоло
Лучано Спаллетти
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