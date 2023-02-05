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Италия

Сегодня, 19:26

Спаллетти: «Когда игра идет на равных, мы нуждаемся в мастерстве, чутье, фантазии Кварацхелии и Осимхена»

Иван Шитик
Корреспондент
Лучано Спаллетти.
Фото AFP
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Специей» (3:0) в матче 21-го тура чемпионата Италии.

«В таких матчах все определяет то, что происходит в головах футболистов. Игра начинается за день до стартового свистка.

Когда игра идет на равных, мы нуждаемся в мастерстве, чутье, фантазии Кварацхелии и Осимхена. Они способны оказать решающее влияние, что и показали сегодня.

В жизни порой бывает так, что когда ты добиваешься определенных результатов, можешь либо остановиться, либо повысить ставки. Мы даже не думали особо — сразу решили увеличить ставку.

Мы идем вперед и хотим порадовать наших болельщиков, людей, которые, вероятно, молятся за нас дома. Мы обязаны заставить их гордиться нами», — приводит слова тренера Football Italia.

«Наполи» выиграл 16 из 17 последних матчей в чемпионате Италии, уступив на этом отрезке лишь «Интеру» (0:1).

«Наполи», набрав 56 очков в 21 матче, лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от идущего вторым «Интера» на 16 баллов.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 1
Манчестер Сити 0
2-й тайм

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Специя
Лучано Спаллетти
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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