Спаллетти: «Когда игра идет на равных, мы нуждаемся в мастерстве, чутье, фантазии Кварацхелии и Осимхена»

Сегодня, 19:26
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Специей» (3:0) в матче 21-го тура чемпионата Италии.
«В таких матчах все определяет то, что происходит в головах футболистов. Игра начинается за день до стартового свистка.
Когда игра идет на равных, мы нуждаемся в мастерстве, чутье, фантазии Кварацхелии и Осимхена. Они способны оказать решающее влияние, что и показали сегодня.
В жизни порой бывает так, что когда ты добиваешься определенных результатов, можешь либо остановиться, либо повысить ставки. Мы даже не думали особо — сразу решили увеличить ставку.
Мы идем вперед и хотим порадовать наших болельщиков, людей, которые, вероятно, молятся за нас дома. Мы обязаны заставить их гордиться нами», — приводит слова тренера Football Italia.
«Наполи» выиграл 16 из 17 последних матчей в чемпионате Италии, уступив на этом отрезке лишь «Интеру» (0:1).
«Наполи», набрав 56 очков в 21 матче, лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от идущего вторым «Интера» на 16 баллов.
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