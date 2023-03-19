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Италия

Сегодня, 21:48

Спаллетти: «Есть поговорка: «Кто голоден, тот не хочет спать». Это про «Наполи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Торино» (4:0) в матче 27-го тура серии А.

«Мы голодны. Сегодня, когда я в очередной раз разговаривал с игроками перед матчем, я почувствовал, насколько им не все равно, что они сделаны из чего-то другого, чем те, кто может насытиться успехом. Они хотят быть кем-то. Есть неаполитанская поговорка: «Кто голоден, тот не хочет спать». Это подходит к нашей команде.

Дело не только в этих двух голах Осимхена, но и в других. В третьем голе все говорят только об ударе Кварацхелии, но если мы посмотрим внимательно, то движение началось с Ди Лоренцо. Он настоящий чемпион», — приводит слова Спаллетти Football-Italia.

«Наполи» с 71 очком продолжает лидировать в турнирной таблице серии А, опережая «Интер» на 21 балл. «Торино» с 37 очками опустилось на 11-ю строчку.

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ФК Наполи
ФК Торино
Лучано Спаллетти
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