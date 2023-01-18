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Италия

Сегодня, 09:30

Спаллетти о вылете из 1/8 финала Кубка Италии: «Наполи» сыграл ниже своих возможностей»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Кремонезе» (2:2, 4:5 по пенальти) в 1/8 финала Кубка Италии.

«Мы не были великолепны, но нужно отдать должное и «Кремонезе». Нам очень жаль, разочарование есть, потому что мы были не так хороши, как обычно. Но надо сказать, что игра была уверенная, потом пришел этот гол в конце. Мы определенно играли ниже своих возможностей.

Может быть, нам не хватило ясности, мы были бешеными и менее чистыми с точки зрения техники, и в итоге доигрались до пенальти. Спасибо «Кремонезе» за их выступление, мы должны немедленно возобновить работу и найти свой прежний облик», — приводит слова Спаллетти сайт клуба.

В 1/4 финала Кубка Италии «Кремонезе» сыграет с «Ромой».

Источник: ФК «Наполи»
ФК Кремонезе
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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