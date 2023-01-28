Спаллетти: «Каковы шансы на досрочное чемпионство «Наполи»? Плохо разбираюсь в математике»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящую встречу 20-го тура серии А с «Ромой».

«Предстоит серьезная игра. Это будет матч, которым можно насладиться как тактически, так и индивидуально. Три очка — это всегда добыча, которую хочется забрать домой. Мы не зависим от результатов других команд. Мы всегда должны вести себя одинаково и думать о повседневной работе.

Я ожидаю практичную и прямолинейную «Рому». Моуринью умеет объяснить своей команде, что делать во время игры. У него есть техничные игры, поэтому мы никогда не должны думать о том, что победа уже в наших руках», — приводит слова Спаллетти Pazzi Di Fanta.

Также он высказался о планах команды на скудетто.

«Сейчас не время говорить об этом. Я не могу сосчитать, чтобы сказать, сколько нам нужно для досрочной победы. Я плохо разбираюсь в математике и умею делать только простые вычисления: если мы выиграем, у нас будет 53 очка», — сказал Спаллетти.

29 января «Наполи» примет «Рому» в 20-м туре серии А. Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.