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Италия

Сегодня, 08:23

Спаллетти о травме Осимхена: «Не похоже на что-то серьезное»

Спаллетти рассказал о повреждении Осимхена в матче с «Сассуоло»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал повреждение форварда Виктора Осимхена в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (2:0).

После рывка на 83-й минуте нигерийский форвард сел на газон, держась за правую ногу. Его тут же поменяли на Джованни Симеоне.

«Это не похоже на что-то серьезное, просто легкая усталость, потому что Виктор не может себя щадить. Когда у него возникает желание поднажать он делает такие забеги, после которых вы не знаете где он окажется.

Он говорит, что ему тяжело двигаться, а затем бежит рывком на два метра, потом эти два метра превращаются в забег на 100 метров, потому что он прессингует всех», — сказал Спаллетти на пресс-конференции.

В этом сезоне Осимхен провел за «Наполи» 23 матча, забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи.

Виктор Осимхен
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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