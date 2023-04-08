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Спаллетти: «Медики «Наполи» должны оценить состояние Симеоне И Осимхена»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о травмированных игроках команды.

Джованни Симеоне вышел на поле в матче 29-го тура серии А против «Лечче» (2:1) на 66-й минуте, а на 82-й был заменен из-за повреждения.

«Нам нужно внимательно его осмотреть, сначала казалось, что это мышечная боль, потом колено, потом выше колена. Когда он попытался снова выйти на поле, он почувствовал, что это место в мышце затвердело, и лучше не рисковать дальше. Осимхен хочет играть в каждом матче, но есть ситуации, которые нужно тщательно оценивать. Он действительно рисковал сильно травмироваться и выбыть до конца сезона, поэтому медики были правы, заставив его взять тайм-аут. Врачам нужно снова оценить состояние.

Без Осимхена действительно становится трудно, потому что у него есть эта манера вбегать в зону, физическая сила, он может притянуть всех к себе и тем самым создать пространство для своих партнеров по команде», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

12 апреля «Наполи» на выезде сыграет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана». Начало — в 22.00 мск.

Источник: Football Italia
Виктор Осимхен
Джованни Симеоне
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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