Спаллетти: «Кварацхелию на стратосферный уровень выводит универсальность»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высоко оценил игру полузащитника Хвичи Кварацхелии в матче чемпионата Италии с «Торино» (3:1).

«Перед голом я сказал Хвиче перестать уходить далеко на фланг, потому что у него была возможность действовать ближе к воротам. Крайние защитники туринцев действительно поднимались очень высоко, и Кварацхелия оставался на фланге, а я хотел, чтобы он больше смещался к центру.

Он отлично сыграл во втором тайме. Квара умеет играть и левой ногой, и правой, и универсальность выводит его на стратосферный уровень», — цитирует тренера DAZN.

Всего на счету Кварацхелии 5 мячей и 2 ассиста в 10 матчах за итальянский клуб.