Спаллетти: «Кварацхелию на стратосферный уровень выводит универсальность»

1 октября, 23:15
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высоко оценил игру полузащитника Хвичи Кварацхелии в матче чемпионата Италии с «Торино» (3:1).
«Перед голом я сказал Хвиче перестать уходить далеко на фланг, потому что у него была возможность действовать ближе к воротам. Крайние защитники туринцев действительно поднимались очень высоко, и Кварацхелия оставался на фланге, а я хотел, чтобы он больше смещался к центру.
Он отлично сыграл во втором тайме. Квара умеет играть и левой ногой, и правой, и универсальность выводит его на стратосферный уровень», — цитирует тренера DAZN.
Всего на счету Кварацхелии 5 мячей и 2 ассиста в 10 матчах за итальянский клуб.
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Основные источники исследования