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Италия

Сегодня, 07:43

Главный тренер «Наполи» Маццарри доволен игрой команды против «Кальяри»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри рассказал, что думает о победе над «Кальяри» (2:1) в матче 16-го тура серии А.

«Очень важная победа. Мы были обязаны вернуться на правильный путь, потому что мы — «Наполи». Если бы мы не выиграли и сегодня, последствия могли быть очень печальными.

Я рад, что Осимхен и Кварацхелия забили, так как оба были раздражены. Им нужно было снова почувствовать себя главными героями, как в прошлом сезоне», — цитирует Football Italia Маццарри.

«Наполи» (27 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. 23 декабря команда на выезде сыграет с «Ромой».

 

ФК Кальяри
ФК Наполи
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