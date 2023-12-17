Главный тренер «Наполи» Маццарри доволен игрой команды против «Кальяри»

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри рассказал, что думает о победе над «Кальяри» (2:1) в матче 16-го тура серии А.

«Очень важная победа. Мы были обязаны вернуться на правильный путь, потому что мы — «Наполи». Если бы мы не выиграли и сегодня, последствия могли быть очень печальными.

Я рад, что Осимхен и Кварацхелия забили, так как оба были раздражены. Им нужно было снова почувствовать себя главными героями, как в прошлом сезоне», — цитирует Football Italia Маццарри.