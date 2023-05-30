Главный тренер «Порту» Консейсау может сменить Спаллетти в «Наполи»

«Наполи» заинтересован в назначении главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау, утверждает Il Mattino.

29 мая Лучано Спаллетти официально подтвердил, что покинет «Наполи» по окончанию сезона, в котором команда впервые с 1990 года стала чемпионом Италии.

По информации источника, одним из основных кандидатов на замену итальянцу является Консейсау. Сумма отступных в контракте 48-летнего специалиста с «Порту» составляет 6 миллионов евро.

Консейсау возглавляет «Порту» с 2017 года. В прошедшем сезоне его команда заняла второе место в чемпионате Португалии.