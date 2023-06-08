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Италия

Сегодня, 19:11

Анчелотти об увольнении Мальдини из «Милана»: «Неуважение к истории и традициям»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал руководство «Милана» после увольнения директоров Паоло Мальдини и Фрадерика Массары.

«В «Реале» я понял, что историю клуба всегда нужно уважать всегда. Ди Стефано, Амансио, Хенто, Пушкаш — все они по-прежнему исключительные легенды, их почитают. Чтобы писать историю на самом высоком уровне, нужно хранить память о прошлом.

То, что произошло с Мальдини, свидетельствует об отсутствии культуры уважения к истории и традициям «Милана». История не побеждает, но верно и то, что история учит нас побеждать», — цитирует Анчелотти Il Giornale.

Ранее сообщалось, что Мальдини и спортивный директор Фредерик Массара решили покинуть клуб после напряженной встречи с владельцем «россонери» Джерри Кардинале. Соглашения специалистов с «Миланом» были рассчитаны до лета 2024 года.

Карло Анчелотти
Паоло Мальдини
Футбол
ФК Милан
ФК Реал
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