Гасперини: «Самое худшее, что произошло при пенальти, — это то, что Дибала получил травму»

Главный тренер «Ромы» Джанпьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в гостевом матче 10-го тура чемпионата Италии.

«Люди хотят любой ценой найти то, что пошло не так, как надо, но мне проще смотреть на то, что шло хорошо и было всего в нескольких сантиметрах от этого. Мы создали много моментов, именно такого подхода я хочу придерживаться, и когда покидаешь эти матчи с пустыми руками, испытываешь много сожалений, но также и уверенность в том, что мы на правильном пути.

Я думаю, что сегодня мы сделали шаг вперед по качеству игры во всем, кроме финишной обработки. Наш первый тайм был превосходным, мы продемонстрировали сильный характер, позволивший нам доминировать над опасной командой на ее поле. Мы немного пострадали после их гола и в начале второго тайма, но затем снова начали атаковать.

Самое худшее, что произошло при пенальти, — это то, что Дибала получил травму (во время исполнения удара — прим.). Теперь нам нужно посмотреть, как долго он будет отсутствовать, конечно. Это самая большая потеря за вечер», — цитирует итальянского тренера DAZN.

«Рома» (21 очко после 10 матчей) занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.