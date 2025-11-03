Видео
Италия. Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
3 ноября, 03:33

Гасперини: «Самое худшее, что произошло при пенальти, — это то, что Дибала получил травму»

Павел Лопатко

Главный тренер «Ромы» Джанпьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в гостевом матче 10-го тура чемпионата Италии.

«Люди хотят любой ценой найти то, что пошло не так, как надо, но мне проще смотреть на то, что шло хорошо и было всего в нескольких сантиметрах от этого. Мы создали много моментов, именно такого подхода я хочу придерживаться, и когда покидаешь эти матчи с пустыми руками, испытываешь много сожалений, но также и уверенность в том, что мы на правильном пути.

Я думаю, что сегодня мы сделали шаг вперед по качеству игры во всем, кроме финишной обработки. Наш первый тайм был превосходным, мы продемонстрировали сильный характер, позволивший нам доминировать над опасной командой на ее поле. Мы немного пострадали после их гола и в начале второго тайма, но затем снова начали атаковать.

Самое худшее, что произошло при пенальти, — это то, что Дибала получил травму (во время исполнения удара — прим.). Теперь нам нужно посмотреть, как долго он будет отсутствовать, конечно. Это самая большая потеря за вечер», — цитирует итальянского тренера DAZN.

Эрлин Холанн забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Борнмута&raquo;.Холанн вывел «Ман Сити» на второе место, Ямаль снова забивает, «Милан» не дал «Роме» стать лидером

«Рома» (21 очко после 10 матчей) занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Пауло Дибала
ФК Рома
Джан Пьеро Гасперини
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
