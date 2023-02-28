Моуринью — о поражении от «Кремонезе»: «Немного не повезло, но ответственность лежит на нас»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Кремонезе» (1:2) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

«Нельзя оправдываться усталостью, мы играли в четверг, а сегодня вторник. Нам немного не повезло, но ответственность лежит на нас. Не хватало накала, желания выиграть матч. Казалось, что одна команда хочет победить больше, чем другая, но это не так. Такое ощущение, что одна команда считала этот матч игрой всей жизни, а другая нет. Мы не заслужили проигрыша, но и не заслужили победы. После того, как сравняли счет, мы думали, что победный гол может прийти. Затем последовал пенальти и проигрыш в игре, который мы не заслуживали», — цитирует Dazn Моуринью.

«Рома» располагается на 5-м месте в турнирной таблице серии А, набрав 45 очков. «Кремонезе» занимает 20-е место с 10 баллами.