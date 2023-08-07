Главный тренер «Ромы» Моуринью восхитился Анчелотти

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что думает о главном тренере «Реала» Карло Анчелотти.

«Успешные тренеры обычно не соглашаются на проекты поменьше, за исключением Анчелотти в «Эвертоне». Люди думали, что это конец, но потом он возглавил «Реал» и снова все выиграл.

Как мадридист и поклонник Анчелотти, я надеюсь, что Карло задержится в «Реале» надолго», — цитирует Моуринью Corriere dello Sport.

За всю карьеру тренера специалист завоевал 30 титулов. На данный момент он возглавляет «Реал». Его контракт рассчитан до лета 2024 год.