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Италия

Сегодня, 20:28

Главный тренер «Ромы» Моуринью восхитился Анчелотти

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что думает о главном тренере «Реала» Карло Анчелотти.

«Успешные тренеры обычно не соглашаются на проекты поменьше, за исключением Анчелотти в «Эвертоне». Люди думали, что это конец, но потом он возглавил «Реал» и снова все выиграл.

Как мадридист и поклонник Анчелотти, я надеюсь, что Карло задержится в «Реале» надолго», — цитирует Моуринью Corriere dello Sport.

За всю карьеру тренера специалист завоевал 30 титулов. На данный момент он возглавляет «Реал». Его контракт рассчитан до лета 2024 год.

Карло Анчелотти
Жозе Моуринью
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