Главный тренер «Ромы» Юрич подрался с защитником команды Манчини, ему грозит увольнение

Сегодня, 16:55
Главный тренер «Ромы» Иван Юрич и защитник Джанлука Манчини подрались в раздевалке команды во время матча 9-го тура серии А с «Фиорентиной», сообщает Corriere dello Sport.
Игра прошла 27 октября и завершилась со счетом 5:1 в пользу клуба из Флоренции. По информации источника, в перерыве встречи между тренером и футболистом желто-красных началась перепалка, которая переросла в драку.
Отмечается, что 49-летний Юрич теперь может потерять свою работу. Он возглавил «Рому» 18 сентября этого года.
Летом 2022-го сообщалось, что Юрич, который на тот момент тренировал «Торино», едва не подрался с директором клуба Давиде Ваньяти на предсезонных сборах в Австрии. Причиной конфликта стало то, что руководство туринцев вовремя не нашло замену ушедшим из команды нападающему Андреа Белотти и защитнику Глейсону Бремеру.
После девяти туров нынешнего сезона чемпионата Италии «Рома» под руководством Юрича занимает 11-е место в турнирной таблице с 10 очками.