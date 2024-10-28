Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:55

Главный тренер «Ромы» Юрич подрался с защитником команды Манчини, ему грозит увольнение

Алина Савинова
Иван Юрич.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер «Ромы» Иван Юрич и защитник Джанлука Манчини подрались в раздевалке команды во время матча 9-го тура серии А с «Фиорентиной», сообщает Corriere dello Sport.

Игра прошла 27 октября и завершилась со счетом 5:1 в пользу клуба из Флоренции. По информации источника, в перерыве встречи между тренером и футболистом желто-красных началась перепалка, которая переросла в драку.

Отмечается, что 49-летний Юрич теперь может потерять свою работу. Он возглавил «Рому» 18 сентября этого года.

Летом 2022-го сообщалось, что Юрич, который на тот момент тренировал «Торино», едва не подрался с директором клуба Давиде Ваньяти на предсезонных сборах в Австрии. Причиной конфликта стало то, что руководство туринцев вовремя не нашло замену ушедшим из команды нападающему Андреа Белотти и защитнику Глейсону Бремеру.

После девяти туров нынешнего сезона чемпионата Италии «Рома» под руководством Юрича занимает 11-е место в турнирной таблице с 10 очками.

Иван Юрич
Футбол
ФК Рома

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Черданцев назвал Станковича разочарованием, Зарема разыскивает спортдира красно-белых. Что не так с победой «Спартака» над «Пари НН»
Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
Медведев сыграет на «мастерсе» в Париже после скандала в 2023 году
СМИ сообщили о влиянии газовых плит в Европе на почти 40 тыс. смертей в год
Медведь покусал лыжника на Камчатке во время тренировки
Кончилось ваше время: каковы итоги парламентских выборов в Литве
Сегодня
Вчера
Неделя