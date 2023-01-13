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Италия

Сегодня, 19:56

Моуринью: «Я не думаю, что тренер должен комментировать то, что говорит директор»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на слова директора римского клуба Тьягу Пинту, который заявил, что «волкам» не нужно подписывать новых игроков в январе.

«Директор есть директор. Я не думаю, что тренер должен комментировать то, что говорит директор. Я не должен публично раскрывать, согласен я с его мнением или нет», — цитирует Моуринью Football Italia.

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Рома» переиграла «Дженоа» (1:0). В четвертьфинале команда Моуринью встретится с победителем матча «Наполи» — «Кремонезе», который состоится 17 января.

В чемпионате Италии «Рома» после 17 туров занимает шестое место, набрав 31 очко.

ФК Рома
Жозе Моуринью
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