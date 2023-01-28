Моуринью: «Думаю, Дзаньоло останется в команде. Хотя Николо просит о трансфере уже несколько месяцев»

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос о будущем полузащитника Николо Дзаньоло в команде.
«Я думаю, что он останется в команде. Ситуация вряд ли изменится. Правда, я хочу, чтобы в команде играли футболисты, которые хотят это делать. А Николо просит о трансфере уже несколько месяцев», — приводит слова Моуринью La Gazzetta dello Sport.
Ранее стало известно, что игрок отказался от перехода в английский «Борнмут», который был готов удовлетворить требуемые «Ромой» условия. Римляне хотели получить около 35 миллионов евро за трансфер.
В этом сезоне Дзаньоло сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
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