Моуринью: «Думаю, Дзаньоло останется в команде. Хотя Николо просит о трансфере уже несколько месяцев»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос о будущем полузащитника Николо Дзаньоло в команде.

«Я думаю, что он останется в команде. Ситуация вряд ли изменится. Правда, я хочу, чтобы в команде играли футболисты, которые хотят это делать. А Николо просит о трансфере уже несколько месяцев», — приводит слова Моуринью La Gazzetta dello Sport.

Ранее стало известно, что игрок отказался от перехода в английский «Борнмут», который был готов удовлетворить требуемые «Ромой» условия. Римляне хотели получить около 35 миллионов евро за трансфер.

В этом сезоне Дзаньоло сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.